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علاء عبد العال: تعرضت للسباب من جماهير الزمالك وابني كان في المدرجات

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 01:35 ص
علاء عبد العال: تعرضت للسباب من جماهير الزمالك وابني كان في المدرجات
علاء عبد العال
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عمرو مصطفى
 

أكد علاء عبد العال المدير الفني للداخلية أنه يكن كل احترام للزمالك وإدارته وجماهيره، مشددا على أنه كان على اتصال قبل المباراة بعضو المجلس الأبيض إسماعيل يوسف والمشرف على الكرة أميرمرتضى، من أجل طلب مشاركة الثنائي المعار للداخلية حسام باولو ومحمد مخلوف.

 

وقال عبد العال خلال حواره لبرنامج "كورة كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة "الأولى": " الداخلية يرتدي القميص الأحمر ولم أقصد التلويح بعلم الأهلي كما تصور البعض وكنت أريد توصيل رسالة بأن الداخلية فريق محترم" .

 

وأضاف: " تعرضت لسباب كبير من جماهير الزمالك وابني كان متواجدا بالمدرجات وانهمرت في البكاء عقب لقاء الزمالك بسبب تعرضي للسباب طوال المباراة".

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