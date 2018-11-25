حظك اليوم برج القوس الأحد 25 نوفمبر 2018
الأحد 25/نوفمبر/2018 - 01:35 ص
تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة جديدة لقرائها أصحاب الاهتمام بمعرفة أخبار الأبراج وعلم الفلك وحظك اليوم لبرج (برج القوس- 23 نوفمبر إلى 21 ديسمبر) ، ومعرفة برجك من تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي والعاطفي والصحي".
برج القوس:
الأشخاص المهمون في حياتك يراقبون ويتابعون مشروعاتك المهنية والشخصية. عليك الاستفادة من هذا التأثير والتزم بالمهمة بثقة! اقترح آرائك ووجهة نظرك بأسلوب مُقنع، لكن في ذات الوقت بدون مزايدة ومبالغة - الغرور لن يساعد - الرصانة قد تشارك بفاعلية في تحقيق النتائج.
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