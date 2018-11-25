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الفرعون الملهم.. الصحف الإنجليزية تتغنى بـ"صلاح" بعد هدفه السادس في البريميرليج

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 01:14 ص
الفرعون الملهم.. الصحف الإنجليزية تتغنى بـصلاح بعد هدفه السادس في البريميرليج
محمد صلاح
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أحمد عصام
 

سجل اللاعب الدولي المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي هدفا في فوز فريقه أمام نادي واتفورد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وكتبت صحيفة ديلي ميل، أن ليفربول حقق الانتصار بسبب هدوء محمد صلاح خلال اللقاء، ونجح صلاح التسجيل في ثلاثية ليفربول.

 

بينما نشرت صحيفة ميرور، إن الأضواء سلطت على صلاح بعد الأداء الرائع لليفربول في هذه الليلة، ورفع رصيده إلى 6 أهداف.

 

بينما أشارت صحيفة إكسبريس، إلى إن صلاح الملهم قاد الفريق لمطاردة مانشستر سيتي.

 

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