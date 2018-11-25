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نجل مدرب المنتخب السابق يكشف مفاجأة مدوية عن منصب حسام غالي الجديد

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 01:07 ص
نجل مدرب المنتخب السابق يكشف مفاجأة مدوية عن منصب حسام غالي الجديد
حسام غالي
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عمرو مصطفى
 

كشف الإعلامي كريم شحاتة عن اقتراب حسام غالي نجم الأهلي السابق من تولي منصب مدير الكرة بنادي الجونة خلال المرحلة المقبلة .

 

وقال كريم خلال برنامجه كورة كل يوم" المذاع عبر شاشة "الأولى": " علي ماهر المدير الفني السابق لنادي سموحة عل رادار نادي الجونة ليتول منصب المدير الفني خلال المرحلة المقبلة إذا استمر تراجع النتائج مع المدير الفني الحالي هشام زكريا ".

 

ويستعد الجونة لمواجه الزمالك مساء الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الـ16 لمسابقة الدوري الممتاز.

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