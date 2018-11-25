كريم شحاتة: لا تنتظروا صفقات خيالية للأهلي في يناير

أكد الإعلامي كريم شحاتة، أن الصفقات التي تجهز إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب إبرامها ليست بالصفقات الخيالية كما يتخيل البعض.

وتحدث كريم خلال برنامجه "كورة كل يوم" قائلا: "الأهلي يفاوض حسين الشحات وعلي غزال والثنائي احتياطي بصفوف المنتخب ويفاوض محمد محمود لاعب وادي دجلة وهو مازال صغيرا في السن".

وأضاف كريم: " الصفقات المنتظرة في الأهلي ليست من العيار الثقيل خاصة أن الزمالك وبيراميدز يمتلكان في صفوفهما معظم العناصر المميزة هذا الموسم".