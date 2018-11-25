محافظ أسيوط: ظاهرة الثأر في طريقها للزوال



وأشار "نور الدين"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي هاني عبدالرحيم، ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أنه يجب أن نتفرغ للتنمية أفضل، وفقًا لتوجهات الدولة، مؤكدًا أن ظاهرة الثأر في طريقها إلى الزوال.



ومن ناحيته علق الإعلامي هاني عبدالرحيم: "مفيش وقت للثأر، ويجب أن نتفرغ للتنمية أهم".



قال اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، إن المحافظة والمؤسسة الأمنية بها تدعم بقوة مبادرات المصالحات الأثرية بين الأسر، لافتًا إلى أن الأهالي بدأوايتفهموا ضرورة نبذ العنف.