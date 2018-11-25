ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محافظ أسيوط: ظاهرة الثأر في طريقها للزوال

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 12:55 ص
محافظ أسيوط: ظاهرة الثأر في طريقها للزوال
اللواء جمال نور الدين
طباعة
هدى عبدالرازق
 
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، إن المحافظة والمؤسسة الأمنية بها تدعم بقوة مبادرات المصالحات الأثرية بين الأسر، لافتًا إلى أن الأهالي بدأوايتفهموا ضرورة نبذ العنف.

وأشار "نور الدين"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي هاني عبدالرحيم، ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أنه يجب أن نتفرغ للتنمية أفضل، وفقًا لتوجهات الدولة، مؤكدًا أن ظاهرة الثأر في طريقها إلى الزوال.

ومن ناحيته علق الإعلامي هاني عبدالرحيم: "مفيش وقت للثأر، ويجب أن نتفرغ للتنمية أهم".
المزيد عن: توك شو برنامج اللواء جمال نور الدين اخبار مصر أسيوط
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
-
x
18:40
-
الأهلي
كأس الليبرتادوريس 2018
ريفر بليت
-
x
00:15
-
بوكا جونيورز
الدوري الإنجليزي
بورنموث
-
x
15:30
-
آرسنال
وولفرهامبتون
-
x
18:00
-
هيديرسفيلد تاون
الدوري الإسباني
إشبيلية
-
x
17:15
-
بلد الوليد
فياريال
-
x
21:45
-
ريال بيتيس
الدوري الإيطالي
نابولي
-
x
16:00
-
كييفو فيرونا
لاتسيو
-
x
19:00
-
ميلان
الدوري المصري الممتاز
مصر المقاصة
-
x
15:15
-
إنبي
الاتحاد السكندري
-
x
17:30
-
طلائع الجيش
الانتاج الحربي
-
x
20:00
-
المصري البورسعيدي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/25/2018 1:40:01 AM