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باحث إسلامي: "المواقع الإباحية الأعلى مشاهدة بالبلدان العربية رغم حظرها"

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 01:14 ص
باحث إسلامي: المواقع الإباحية الأعلى مشاهدة بالبلدان العربية رغم حظرها
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كساب أحمد
 
قال الباحث في التراث الإسلامي أيمن كمال، إن الفصل بين الرجل والمرأة والتضييق على العلاقة بين الجنسين "سبب الاغتصاب وجرائم التحرش".

وقال "كمال" في حوار مع برنامج "انفراد" مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة "الرافدين": "الفصل يؤدي للكبت وانتظار الرجل للحظة الانقضاض على المرأة".

وأضاف: "الصحابة كانوا بيطلقوا زوجاتهم ومكنش فيه قيود وكان فيه حرية وهو ما قلل من التحرش والاغتصاب"، على حد قوله.

وواصل: "عندنا مثال المجتمعات العربية محظور دخول المواقع الإباحية ولكن تجدنا أكثر المجتمعات التي تتابع تلك المواقع وهذا سببه الكبت".

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