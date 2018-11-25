ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

توفيق عكاشة: "بعمل كل حاجة في الإعلام إلا أني أطبل"

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 04:49 ص
توفيق عكاشة: بعمل كل حاجة في الإعلام إلا أني أطبل
الإعلامي توفيق عكاشة
طباعة
هدى عبدالرازق
 
أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أن الدولة تشهد تحسن في مختلف المجالات، مضيفا: "أنا بعرف أعمل كل حاجة في الإعلام إلا أني أطبل أو ألعب بالصاجات".

وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أنه لا توجد ثورة واحدة أدت إلى بناء دولة، مضيفا: "هاتوا ثورة واحدة أدت إلى بناء دولة"، مؤكدا أن الاشتراكيين الثوريين لم ينجحوا في بناء دولة.

ولفت إلى أن العدو ضرب مصدر الدخل الأول لمصر وهو القطن منذ 1979 حتى 25 يناير، مضيفا: "ضربوا القطن، وسيطروا على السياحة، وضربوها في يناير 2011".
المزيد عن: قطن ثورة يناير توك شو الإعلامي توفيق عكاشة اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
-
x
18:40
-
الأهلي
كأس الليبرتادوريس 2018
ريفر بليت
-
x
00:15
-
بوكا جونيورز
الدوري الإنجليزي
بورنموث
-
x
15:30
-
آرسنال
وولفرهامبتون
-
x
18:00
-
هيديرسفيلد تاون
الدوري الإسباني
إشبيلية
-
x
17:15
-
بلد الوليد
فياريال
-
x
21:45
-
ريال بيتيس
الدوري الإيطالي
نابولي
-
x
16:00
-
كييفو فيرونا
لاتسيو
-
x
19:00
-
ميلان
الدوري المصري الممتاز
مصر المقاصة
-
x
15:15
-
إنبي
الاتحاد السكندري
-
x
17:30
-
طلائع الجيش
الانتاج الحربي
-
x
20:00
-
المصري البورسعيدي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/25/2018 4:50:02 AM