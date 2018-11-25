توفيق عكاشة: "بعمل كل حاجة في الإعلام إلا أني أطبل"



وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أنه لا توجد ثورة واحدة أدت إلى بناء دولة، مضيفا: "هاتوا ثورة واحدة أدت إلى بناء دولة"، مؤكدا أن الاشتراكيين الثوريين لم ينجحوا في بناء دولة.



ولفت إلى أن العدو ضرب مصدر الدخل الأول لمصر وهو القطن منذ 1979 حتى 25 يناير، مضيفا: "ضربوا القطن، وسيطروا على السياحة، وضربوها في يناير 2011".



أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أن الدولة تشهد تحسن في مختلف المجالات، مضيفا: "أنا بعرف أعمل كل حاجة في الإعلام إلا أني أطبل أو ألعب بالصاجات".