عمرو الليثي يقدم نموذجا للتحدي بـ "واحد من الناس".. كفيف يُدرِّس الكمبيوتر ويقود السيارات

استضاف الإعلامي د. عمرو الليثي، ببرنامج "واحد من الناس" نموذجا للإرادة والتحدي والطموح شاب كفيف يُدعى محمد أبو طالب، والذى قال إنه منذ ولادته وهو كفيف، وأسرته علمت بذلك بعد ولادته بأسبوع، وأجرى عملية لإزالة الغيامة من عينيه، ولكنها فشلت.





وأوضح أبو طالب، خلال لقائه مع برنامج "واحد من الناس"، المذاع عبر فضائية "النهار"، اليوم السبت، أنه يمارس حياته بشكل طبيعي، ويقوم بقيادة دراجات وسيارات، إضافة إلى إمكانيته تصوير مناظر طبيعية، متابعًا: "بسوق عربيات بس لازم يكون حد قاعد جمبي، وباتعامل مع الموتوسيكلات على أنها زي العجلة".





وأضاف الشاب الكفيف أنه يجيد استخدام الكمبيوتر، ويعمل مدرس كمبيوتر للمكفوفين في مركز "نور البصيرة" في جامعة سوهاج، ويستخدم التقنيات الحديثة كأي مبصر وبتفوق.





وأكد أبو طالب أنه يتشرف بأنه من المكفوفين، وقمة متعته في الحياة أن يعيش حياته كما يريدها وليس كما يريدها الناس، موضحًا: "باتعرَّض لمضايقات وسخرية كثيرة، ومن أسبوع حد بموتوسيكل كان عاوز يخطف مني العصايا البيضاء".





وقام الشاب خلال الحلقة بتصوير الإعلامي عمرو الليثي صورة سيلفي بموبايله الخاص، إضافة إلى التقاط صورة للإعلامي عن بُعد.



