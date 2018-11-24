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اليمن: وزير منشق يكشف أبشع صور العنصرية لميليشيا الحوثي

السبت 24/نوفمبر/2018 - 11:49 م
اليمن: وزير منشق يكشف أبشع صور العنصرية لميليشيا الحوثي
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وكالات
 
انتقد الوزير المستقيل من حكومة الميليشيات الحوثية ناصر باقزقوز، القيادي في الحراك الجنوبي، عنصرية ميليشيا الحوثي الكهنوتية، كاشفاً عن إقصائهم كممثلين عن الحراك الجنوبي، من لقاء المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيت في زيارته الأخيرة.



وأورد باقزقوز، للدلالة على عنصرية الميليشيات الحوثية، أمثلة واقعية، مشيراً إلى خلو حصة ميليشيا الحوثي فيما يسمى "المجلس السياسي الأعلى"، من أي شخصية من الجنوب، مقارنة بحصة حزب المؤتمر، التي قال إن حصتهم البالغ عددها 5 أشخاص "يمثلون كل ألوان الطيف اليمني".



وبحسب موقع "نيوزيمن" السبت، انتقد باقزقوز عنصرية ميليشيا الحوثي الانقلابية في تشكيل وفدها للمفاوضات المرتقبة، مشيراً إلى أن عناصر الميليشيات وقتلى معاركها "من كل الطيف اليمني"، فيما مكتبها السياسي خالٍ من أي شخصية من جنوب اليمن.



ووصف الوزير السابق بحكومة الميليشيات الانقلابية ذلك بـ"أبشع صور العنصرية"، موضحاً أن الوزير الجنوبي في حكومة الانقلاب الحوثي "لا يساوي جزمة مدير وهمي" من الميليشيات الحوثية. 
المزيد عن: وزير منشق مليشيات الحوثي ‏ اليمن العنصرية
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