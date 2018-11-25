فرج عامر: "المالية" تعامل الصناع على أنهم مدانون حتى يثبت العكس



ولفت رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي خصص 200 مليار جنيه للصناعات الصغيرة والمتوسطة.



قال محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن المستثمرين في مصر عرضه للعقوبات وهذا لا يحدث في دول العالم، موضحًا إنه تم فرض ضريبة عقارية على الأراضي التي خصصت مجانا للصناع بالصعيد.وأوضح "عامر"، حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن بنك التنمية لا بد أن يقدم فائدة معقولة للصناع لاستمرار الصناعة.واعتبر أن وزارة المالية تعامل الصناع في مصر على أنهم مدانون حتى يثبت العكس، مشيرًا إلى أنه لا بد تجريم عملية التهرب الضريبي إلى جريمة مخلة بالشرف.