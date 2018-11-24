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أنيسة حسونة: "حب الناس ودعواتهم ليا نعمة كبيرة"

السبت 24/نوفمبر/2018 - 10:17 م
أنيسة حسونة: حب الناس ودعواتهم ليا نعمة كبيرة
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رقية جمال
 
قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن أهم من تعلمته من تجربة مرضها وإصابتها بالسرطان هو نعمة حب الناس لها ورضاهم عنها، ودعواتهم لها، وهي نعمة كبيرة من الله، مشددة على أنه لن يتبقى لنا سوى العلاقات والمشاعر الطيبة.

وتوجهت "حسونة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" على فضائية "dmc"، اليوم السبت، بالشكر لكل من توجه بالدعوات الطيبة لها لإتمام الشفاء، موضحة أن مرض السرطان عاد لها مرة أخرى، وهي تتواجد حاليًا بالمستشفى، وسوف تُجري عملية جراحية غدَا. 

هذا وأعلنت النائبة البرلمانية أنيسة حسونة عضو مجلس النواب، أنها سوف تخضع لجراحة جديدة بسبب ظهور أورام سرطانية مرة أخرى بعد رحلة العلاج الأولى، مؤكدة عن قدرتها على مواجهة هذه المرض ومطالبة الجميع بالدعاء لها.
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