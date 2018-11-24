أنيسة حسونة: "حب الناس ودعواتهم ليا نعمة كبيرة"

قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن أهم من تعلمته من تجربة مرضها وإصابتها بالسرطان هو نعمة حب الناس لها ورضاهم عنها، ودعواتهم لها، وهي نعمة كبيرة من الله، مشددة على أنه لن يتبقى لنا سوى العلاقات والمشاعر الطيبة.





وتوجهت "حسونة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" على فضائية "dmc"، اليوم السبت، بالشكر لكل من توجه بالدعوات الطيبة لها لإتمام الشفاء، موضحة أن مرض السرطان عاد لها مرة أخرى، وهي تتواجد حاليًا بالمستشفى، وسوف تُجري عملية جراحية غدَا.



