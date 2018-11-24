بمشاركة الشحات.. العين يفوز على اتحاد كلباء بالدوري الإماراتي

فاز العين على اتحاد كلباء، بهدفين مقابل هدف، في الجولة العاشرة من الدوري الإماراتي على ملعب نادي اتحاد كلباء.





وشارك المصري حسين الشحات، كبديل في المباراة، حيث شارك في الدقيقة 57 من زمن الشوط الثاني على حساب جمال معروف.





وسجل السويدي ماركوس بيرج الهدف الأول للعين في الدقيقة 41، وعادل الكولومبي تومي توبار رييس النتيجة لاتحاد كلباء في الدقيقة 54، وقبل نهاية المباراة أحرز الياباني تسوكاسا شيوتاني هدف الفوز للعين في الدقيقة 89.





رفع العين رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد اتحاد كلباء عند النقطة 11 في المركز الثامن.



