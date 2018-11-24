اهم اخبار الزمالك الساخنة اليوم السبت 24-11-2018

شهد نادي الزمالك اليوم السبت العديد من الأحداث الكروية الساخنة فيما يتعلق بمصير عماد السيد حارس الفريق الأبيض والتفاوض مع مدافع بيراميدز لضمه في يناير المقبل وغيرها من الأحداث.





ويستعرض "الفجر الرياضي" اهم اخبار الزمالك الساخنة اليوم السبت على النحو الأتي:





** الزمالك يخطط لخطف مدافع بيراميدز

فتح مسئولو نادي الزمالك خط مفاوضات مع عبدالله البكري مدافع بيراميدز لضمه في ميركاتو الشتاء.





البكري أبدى ترحييا على الانتقال للزمالك ورغم تجديد نادي الباطن السعودي المفاوضات معه مؤخرا لكن اللاعب فضل الزمالك ووضعه في المرتبة الأولى.





وجاءت المفاوضات بين إدارة الناديين بدفع مقابل مادي ورحيل بعض اللاعبين على سبيل المقايضة وسط رغبة حسام حسن المدير الفني لبيراميدز في ضم إثنين من الرباعي أيمن حفني وباسم مرسي ومصطفى فتحي ومحمد إبراهيم.





ويسعى الزمالك لتدعيم خط الدفاع في ميركاتو الشتاء بلاعب مميز بسبب النقص الموجود.









** أزمة في الزمالك قبل مواجهة الجونة

يواجه فريق الزمالك أزمة دفاعية قبل مباراة الجونة يوم الإثنين القادم ببطولة الدوري بسبب النقص العددي.





ويحسم الجهاز الفني للفريق الموقف النهائي لمحمود علاء في ضوء مران اليوم وتحديد مدى جاهزيته لخوض مباراة الجونة بعد إصابته أمام الداخلية، في الوقت الذي يغيب فيه الونش للإصابة و محمد عبد الغني للإيقاف.





ويشارك محمد عبد السلام وبجواره دونجا أو حمدي النقاز في مركز الدفاع بعد تجربة الثنائي من قبل في مركز المدافع.









** الزمالك يحسم مصير عماد السيد

رفض نادي الزمالك التفريط في عماد السيد حارس مرمى الفريق بعد العروض التي وصلت له من بعض الأندية خلال الفترة الأخيرة.





وتمسك مسئولو الزمالك ببقاء عماد السيد بسبب النقص في مراكز حراسة المرمى وعدم تواجد سوى جنش فقط إلى جانب عماد السيد.





ورغم مشاركة عماد السيد على فترات متباعدة لكن الخيار الأول له يتمثل في البقاء مع الفريق وعدم التفكير في الرحيل.





ويشارك جنش بشكل أساسي مع الزمالك منذ بداية الموسم ويقدم مستويات مميزة.









** الجبلاية تعاقب الزمالك والداخلية.. وتشكر كهربا

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم توقيع غرامة مالية قدرها 40 ألف جنبه على نادي الزمالك لما بدر من جمهوره من سلوك غير رياضي تجاه الجهاز الفني والإداري لفريق الداخلية خلال لقاء الفريقين معًا ضمن الجولة 15 لمسابقة الدوري الممتاز.





كما وجهت المسابقات، التحذير باللعب بدون جمهور في حالة التكرار ، كما فرضت اللجنة غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه على لاعبي الزمالك لما بدر منهم من سلوك غير رياضي ، مع توجيه الشكر للاعب الزمالك محمود عبد المنعم ( كهربا ) لمحاولته وقف هذا السلوك غير الرياضي من بعض لاعبي وجماهير ناديه.









** 3 لاعبين على رادار الزمالك لحل أزمة الجبهة اليسرى

يضع مسئولو الزمالك قائمة بالترتيب للاعبي الجبهة اليسرى للتعاقد مع أحدهما خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





القائمة تضم كل من محمود وحيد لاعب فريق مصر للمقاصة في المرتبة الأولى وبعده طارق طه لاعب فريق الإسماعيلي وعاصم صلاح لاعب فريق طلائع الجيش والسيد سالم لاعب فريق وادي دجلة.





السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك أبدى اعجابه الشديد بمستوى الثنائي محمود وحيد وطارق طه بعد متابعتهما مع انديتهما وكان متحمس لوحود أحدهما مع الفريق.









** أزمة في الزمالك بسبب عودة أيمن حافظ

أكد مصدر مسئول داخل الزمالك أن رئيس النادي عقد جلسة بين أيمن حافظ وإسماعيل يوسف وأمير مرتضى لتصفية الأجواء بينهما بعدما قرر عودة حافظ من جديد كمنسق عام للفريق.





وجاء رحيل حافظ في وقت سابق بعد توتر العلاقة بينه وبين تيجانا ونجل رئيس الزمالك.





ورغم تصفية الأجواء وترحيب تيجانا وأمير مرتضى بعودة أيمن حافظ لكن الثنائي فاجأ رئيس الزمالك بعد الجلسة بـ٢٤ ساعة برفض عودة حافظ والتراجع عن قرارهما.





ويحاول رئيس الزمالك إقناعهم من جديد بالمواققة على عودة أيمن حافظ والتأكيد على حاجة الفريق له بسبب الحاجة إلى إداري صاحب خبرات لارتباط الفريق بمباريات خارجية هامة على كافة المستويات.



