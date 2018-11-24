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مارسيلو يعادل عدد مباريات بوتراجينيو مع ريال مدريد

السبت 24/نوفمبر/2018 - 10:02 م
مارسيلو يعادل عدد مباريات بوتراجينيو مع ريال مدريد
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عمر عبدالعزيز
 
أشار الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد الإسباني، إلى أن النجم البرازيلي مارسيلو، عادل عدد مباريات أسطورة النادي الملكي إيميليو بوتراجينيو، في مباراة اليوم بإيبوروا ضد إيبار، فقد لعب الظهير البرازيلي 463 مباراة مع ريال مدريد ودخل قائمة اللاعبين الـ15 بأكبر عدد من المباريات في تاريخ النادي.

ويخوض مارسيلو موسمه الـ13 في النادي الأبيض وقد حقق سجل ألقاب مذهل: دوري أبطال أوروبا (4)، كأس العالم للأندية (3)، كأس السوبر الأوروبي (3)، الليجا (4)، كأس الملك (2) وكأس السوبر الإسباني (3).

وجاء الظهور الرسمي الأول للكابتن الثاني لريال مدريد في زيارة إلى ديبورتيفو في يناير 2007، ولعب في عدة مسابقات: الليجا (328 مباراة)، دوري أبطال أوروبا (91)، كأس الملك (26)، كأس السوبر الإسباني (8)، كأس العالم للأندية (6) وكأس السوبر الأوروبي (4).

 إلى جانب ذلك، سجل 36 هدفاً. يتطلع مارسيلو الآن لبلوغ رصيد الأسطورة أمانسيو (471 مباراة) مع النادي الأبيض.
المزيد عن: مباراة ريال مدريد وايبار مارسيلو ريال مدريد الليجا إيميليو بوتراجينيو
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