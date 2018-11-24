"صناعة البرلمان": نتوقع حدوث طفرة في القطاع العام قريبًا.. بشرط

أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على ضرورة جذب قطاع الصناعة للاستثمارات الخارجية، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يعاني من مشاكل.



وقال "عامر"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، إن مشاكل القطاع العام في الصناعة أقل من القطاع الخاص، متوقعًا حدوث طفرة في القطاع العام قريبًا بشرط تغيير قانون 203.



وكشف عن خطة الدولة لتطوير القطاع قائلًا: "هناك مصانع أنشأت على مساحات ضخمة من الأراضي ولا تعمل؛ ولذلك ستقوم الدولة ببيع جزء من الأراضي بأسعار عالية لتجديد المصانع، وشراء معدات حديثة ولتحويلها من خاسرة إلى رابحة، كما سيتم طرح جزء من هذه المصانع في البورصة"، مشيًدا بخطة وزارة قطاع الأعمال في إحياء الصناعات المختلفة.



وطالب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتغيير قواعد العمل في هذه المصانع، بالإضافة إلى تغيير الهيكل الخاص بمجلس الإدارات ونوعية الإدارة، لافتًا إلى أن الصناعة ستساهم في حل مشكلة البطالة وتحسين دخول المواطنين.

