عاجل .. تأجيل نهائي كأس ليبرتادوريس

يلتقي نادي ريفيربليت ضد منافسه نادي بوكا جونيورز، مساء اليوم في الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات دور النهائي من بطولة كأس الليبرتادوريس.





وفي ‏بيان رسمي نظرًا للأحداث المؤسفة، سيتم تأجيل انطلاق اللقاء، وان المباراة ستلعب في الـ18:00 بتوقيت الأرجنتين، وفي (12:00 بتوقيت مكة).



