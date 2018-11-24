عاجل .. تأجيل نهائي كأس ليبرتادوريس
السبت 24/نوفمبر/2018 - 09:56 مأحمد عصام
يلتقي نادي ريفيربليت ضد منافسه نادي بوكا جونيورز، مساء اليوم في الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات دور النهائي من بطولة كأس الليبرتادوريس.
وفي بيان رسمي نظرًا للأحداث المؤسفة، سيتم تأجيل انطلاق اللقاء، وان المباراة ستلعب في الـ18:00 بتوقيت الأرجنتين، وفي (12:00 بتوقيت مكة).
وألقت جماهير الريفيربليت علي لاعبي البوكا رذاذ الفلفل خارج ملعب المباراة، من أجل التأثير علي اللاعبين قبل بداية مباراة المباراة.
يذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بنتيجة التعادل 2-2 علي ملعب البوكا جونيورز، وكان من المقرر أن تقام مباراة اليوم في العاشرة مساءً.