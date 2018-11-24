5 مطاريد من الأهلي والزمالك يشعلون الصراع بين الأندية (تقرير)

تنتظر أندية الدوري المصري الممتاز، بداية موسم الانتقالات الشتوية، لبدء تدعيم فريقها استعدادًا لمنافسات البطولات المحلية.





ومن المُقرر أن تشهد تلك الانتقالات خروج العديد من الأسماء الكبيرة، عن عباءة ناديي الأهلي والزمالك، بسبب تواضع مستواهم خلال فترة وجودهم، وعدم اقتناع المدربين بإمكانياتهم الفنية.





ويرصد "الفجر الرياضي" أهم الأسماء التي ينتظرها الأندية من قطبي الكرة المصرية من خلال التقرير الآتي:_





1_ " أحمد الشيخ "





اقترب أحمد الشيخ لاعب الأهلي، من الرحيل عن صفوف الفريق، بعدما خرج من حسابات الأجهزة الفنية بالإضافة إلى خروجه من القائمة الإفريقية.





وينتظر مسؤولو مصر المقاصة، موقف اللاعب النهائي للحصول على خدماته مجددًا، حيث يعتبر من أبناء النادي الفيومي والذي ساعد على تطوير أدائه على مدار المواسم الماضية.





2_ " دونجا "





اقترب محمود عبدالعاطي دونجا لاعب الزمالك، من العودة إلى صفوف المقاصة، بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني لفريقه بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني.





3_ " بركات "





بات عمرو بركات لاعب الأهلي، قريبًا من الرحيل إلى صفوف الإسماعيلي، عقب شكواه من كثرة جلوسه على دكة البدلاء، بالإضافة إلى وضعه على قائمة الإنتظار مع بداية الموسم الجاري.





وينافس سموحة، نظيره الدراويش، للحصول بقوة على خدمات اللاعب بالانتقالات الشتوية المقبلة.





4_ " جمعة "





بدأ نادي إنبي، في الدخول بمفاوضات مع اللاعب عبدالله جمعة لاعب الزمالك، من أجل عودته مجددًا إلى صفوف الفريق البترولي، بعدما ابتعد عن مباريات فريقه وخروجه الدائم من القائمة الأساسية لمباريات الدوري العام.





5_ " عمرو جمال "





شهدت الساعات الأخيرة، اهتمام نادي وادي دجلة، بالحصول على خدمات عمرو جمال مهاجم الأهلي، على سبيل الإعارة بعدما خرج من قائمة فريقه، بالإضافة إلى وضعه على قائمة انتظار الأهلي، ببداية الموسم الجاري.