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توقيع بروتوكول تعاون بين "الحرف اليدوية" والبريد.. الاثنين المقبل

السبت 24/نوفمبر/2018 - 08:47 م
توقيع بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية والبريد.. الاثنين المقبل
أرشيفية
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أعلنت غرفة الحرف اليدوية، باتحاد الصناعات عن توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة البريد المصري، الإثنين المقبل، وذلك على هامش معرض "كايرو إي ستي"، بقاعة المؤتمرات بالتجمع الخامس، وذلك لتسهيل الخدمات البريدية لأعضاء الغرفة ومصدري الحرف اليدوية.

وأكدت الغرفة في بيان اليوم، أن البروتوكول سيتم توقيعه بحضور رئيس الغرفة المهندس مسعد عمران، وأعضاء مجلس الإدارة وحضور ممثلين من وزاره التجارة والصناعة والمهندس عصام الصغير رئيس هيئة البريد

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