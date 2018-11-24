في حواره لـ"الفجر الرياضي".. أنيس البدري: لم أتلقى عرضا من الأهلي.. ولن ألعب في تونس إلا للترجي





لقبته الفيفا بـ"اللاعب المفتاح" في تشكيلة الترجي الرياضي التونسي وتمكن من إنهاء النسخة الحالية لرابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم بتتوجين، أولهما ومن المؤكد أنه التتويج الأبرز له هو الظفر بـ'الأميرة الإفريقية' مع فريق 'شيخ الأندية التونسية'، وثاني تتويجاته هو تصدره لترتيب هدافي المسابقة القارية العريقة بعدد 8 أهداف، لعل أثمنها كان الهدف الأخير الذي هز بها شباك الأهلي في النهائي الإفريقي، إنه اللاعب الفرنسي المولِد والتونسي الأصل أنيس البدري، الذي خص " الفجر الرياضي " بحوار عن مختلف الجوانب بمسيرته الرياضية.









- ما هي حقيقة تلقيك لعرض من الأهلي المصري؟





حاليا، أنا على ذمة الترجي التونسي ولم يصلني شخصيا أي عرض من الأهلي، ولا علم لي بالأقاويل التي نشرت فرضية إنتقالي للأهلي، و بالنسبة لي الكلام في أية عروض تكون مع إدارة الترجي.









- ولو تم تقديم عرض رسمي لك من الأهلي.. كيف سيكون ردك؟





أرفض الخوض في هذا الموضوع، وكما سبق و قلت الترجي هو المسؤول عن العروض التي تصلني.









- هل تنوي إنهاء مشوارك الكروي بتونس أم ستفكر بالعودة إلى الدوري الفرنسي أو أي دوري أوروبي آخر؟





ذلك يعتمد على العروض التي يمكن أن أتلقيها، حينها سأفكر بالعرض الأنسب لإنهاء مسيرتي سواء في تونس أو بأوروبا.









- هل تقبل اللعب في تونس مع فريق آخر غير الترجي؟





مستحيل، لن ألعب مع أي نادٍ آخر بتونس بخلاف الترجي الرياضي التونسي، هذا أمر مستبعد نهائيا.









- بالعودة على النهائي الإفريقي، كيف كان إحساسك عندما أحرزتهم اللقب الإفريقي؟





إحساس جميل جدا عند الفوز بلقب قاري كبير، خاصة وأننا كلاعبون تمكنا من إسعاد الجماهير الغفيرة التي آزرتنا وساندتنا، فلا يسعني إلا أن أكون سعيدا.









- هل سبق وشاهدت الدوري المصري.. و كيف تقيمه مقارنة بالبطولة التونسية؟





بصراحة، أنا كنت قد شاهدت بعض المباريات بالدوري المصري، غير أن ذلك غير كفيل للجزم حول مستواه أو مقارنته بالبطولة التونسية.









- لماذا اخترت اللعب للمنتخب التونسي عوضًا عن الفرنسي؟





أنا أيضا تونسي، وأبي وأمي تونسيان لذلك إخترت منتخب تونس الذي خضت معه عدة لقاءات هامة، كالمشاركة بكأس العالم روسيا 2018 وأيضا خوض غمار تصفيات أمم إفريقيا.









- حسب رأيك.. ما هي حظوظ المنتخب التونسي بأمم إفريقيا 2019؟





نحن نملك حظوظا وافرة وكبيرة للوصول بعيدا وفي أدوار متقدمة بكأس الأمم الإفريقية 2019، وكنا قد خرجنا في النسخة الفارطة من الدور الربع النهائي.









- لو يكون النهائي تونسيًا - مصريًا.. كيف ترى المباراة؟





إذا ما وصل المنتخب التونسي لنهائي أمم إفريقيا 2019 ولعب ضد المنتخب المصري، فإن المقابلة ستكون قوية وصعبة، وستكون مباراة بمستوى عال.









- في صورة تأهل تونس ومصر للنهائي الإفريقي.. هل بمقدور المنتخب التونسي الفوز على نظيره المصري؟





لما لا، نحن بكل تأكيد لنا القدرة الكفيلة على الفوز على المنتخب المصري الذي تأهل ثان المجموعة التي تصدرناها، رغم هزيمتنا الأخيرة التي كانت بسبب بعض الأخطاء.



