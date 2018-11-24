ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تبادل أسرى بين القوات الحكومية السورية وفصائل المعارضة في ريف حلب الشرقي

السبت 24/نوفمبر/2018 - 08:42 م
تبادل أسرى بين القوات الحكومية السورية وفصائل المعارضة في ريف حلب الشرقي
طباعة
وكالات
 

تبادلت القوات الحكومية السورية وفصائل المعارضة مجموعة من الأسرى في ريف حلب الشرقي تحت إشراف

 الجيش الروسي.


وقال مصدر في الجيش الوطني السوري المعارض: "أجرت فرقة السلطان مراد التابعة للجيش الوطني اليوم 

عملية تبادل مع القوات الحكومية حيث تم الإفراج عن 10 أسرى أغلبهم من عناصر القوات الحكومية بينهم

 امرأة ورجل وهما عملاء للقوات الحكومية مقابل 10 معتقلين لدى القوات الحكومية ، تحت إشراف الجيش

 الروسي ووفقاً لمخرجات اتفاق سوتشي".


وأضاف المصدر "تمت عملية التبادل عند معبر أبو الزندين قرب مدينة تادف في ريف حلب الشرقي والخاضعة

 لسيطرة المعارضة".


من جانبها، قالت مصادر مقربة من القوات الحكومية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "تسلمت القوات الحكومية

 امرأة و9 رجال في قرية دير قاق على مدخل مدينة الباب في ريف حلب الشرقي اليوم".


وجرت عدة عمليات تبادل أسرى بين القوات الحكومية وفصائل المعارضة خلال الأشهر القليلة الماضية في

 مناطق ريف حلب برعاية روسية تركية.

المزيد عن: فصائل ريف حلب تبادل المعارضة القوات السورية الحكومية أسرى
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
2
x
16:30
4
التعاون
الفيصلي
1
x
18:50
1
الهلال
كأس الليبرتادوريس 2018
ريفر بليت
-
x
22:00
-
بوكا جونيورز
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
4
x
17:00
0
كريستال بالاس
وست هام يونايتد
0
x
17:00
3
مانشستر سيتي
واتفورد
0
x
17:00
3
ليفربول
توتنهام هوتسبير
3
x
19:30
0
تشيلسي
الدوري الإسباني
إيبار
3
x
14:00
0
ريال مدريد
فالنسيا
3
x
17:15
0
رايو فاليكانو
أتلتيكو مدريد
-
x
21:45
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
أودينيزي
1
x
16:00
0
روما
يوفنتوس
2
x
19:00
0
سبال
انتر ميلان
-
x
21:30
-
فروسينوني
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/24/2018 9:20:01 PM