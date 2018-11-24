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البابا فرنسيس يستقبل الطلاب الإكليريكيين في أبرشية أغريجنتو

السبت 24/نوفمبر/2018 - 08:42 م
البابا فرنسيس يستقبل الطلاب الإكليريكيين في أبرشية أغريجنتو
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حازم رفعت
 
استقبل قداسة البابا فرنسيس الثاني، بابا الفاتيكان، اليوم السبت، في القصر الرسولي بالفاتيكان الطلاب الإكليريكيين في أيبارشية أغريجنتو، يرافقهم الكاردينال فرنشيسكو مونتينيغرو.

وقال البابا فرنسيس، في كلمته إلى الطلاب الإكليريكيين في أيبارشية أغريجنتو،أن يسوع أخذ يسير مع تلميذي عمّاوس، وأصغى إليهما، مضيفاً أن في حياة الإكليريكية يعني ذلك أن الحوار مع الرب هو في المقام الأول، حوار في إصغاء متبادل.

 وأشار" فرنسيس"، إلى أن إصغاء القلب في الصلاة يعلّمنا أن نكون أشخاصًا قادرين على الإصغاء إلى الآخرين، وأن نكون دائمًا أكثر فأكثر "كنيسة في إصغاء"، جماعة تعرف أن تصغي.

ولفت إلى أنهم يعيشون ذلك بشكل خاص من خلال لقاء الشباب والإصغاء إليهم، مشددا على أهمية ذلك في الحياة الراعوية كلها.

واضاف" البابا"، إن الإكليريكية هي مكان وزمن تمييز، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب المرافقة، كما فعل يسوع مع تلميذي عماوس ومع جميع تلاميذه، لاسيما الاثني عشر.

وأشارالي إن السينودس حول الشباب سلط الضوء على الرسالة.

وفي ختام كلمته التي سلّمها خلال لقائه الطلاب الإكليريكيين القادمين من أيبارشية أغريجنتو الإيطالية، توقف البابا فرنسيس مجددا عند إنجيل تلميذي عمّاوس مسلطا الضوء على السير والإصغاء والتمييز.

المزيد عن: مصر الطلاب الإكليريكيين البابا فرنسيس أبرشية أغريجنتو
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