تنفيذا لأوامر "لعبة إلكترونية".. طالب يقتل مُعلمته بالإسكندرية.. والنيابة تصدر قرارا هاما بشأن المتهم.. و"الداخلية" تحذر

استيقظت محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، على كارثة إثر قيام طالب في المرحلة الثانوية بقتل مُعلمته أثناء خوضه "درس خصوصي" داخل منزلها بمنطقة ميامي شرقي المحافظة.



الواقعة التي لقت غضب وإستياء المواطنين، جائت لقيام المتهم بتقليد لعبة إلكترونية على الإنترنت، حيث أحضر السكين معه في منزل المُعلمة حيث دائم الذهاب إليها لإعطائه درس خوصي، وطلب منها إحضار كوب مياه، حتى غافلها وقام بتوجيه عدة طعنات بأنحاء متفرقة من جسدها.



- الطالب: اللعبة ولدت لدي فكرة القتل

وقال الطالب في التحقيقات إنه قرر ممارسة أحد الألعاب الإلكترونية والتي تعمل على أجهزة الحاسب الآلي، والهواتف الذكية، والتي تستند إلى وقائع إحدى مسلسلات الرسوم المتحركة المتداولة على موقع يوتيوب، حيث ولدت تلك اللعبة لديه فكرة القتل، فأحضر سكينتين من منزله، وتوجه لمنزل المجني عليها كعادته أسبوعًيا لتلقيه درسا خصوصيا لديها ولدى دخوله لمنزلها طلب منها كوب ماء وغافلها ووجه العديد من الطعنات إليها فأودي بحياتها وفر هاربًا تاركًا حقيبته وحذائه والجاكت الخاص به.



- النيابة تقرر حبسه 4 أيام

قررت نيابة أول المنتزة بالإسكندرية، حبس الطالب لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها معه.



وأمر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزه في الإسكندرية، بإخطار قسم الأدلة الجنائية، وكلف إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.



- الداخلية تحذر أولياء الأمور من خطر الألعاب الإلكترونية

من جانبها، أهابت وزارة الداخلية بالأسر وأولياء الأمور بضرورة متابعة أبنائهم حال استخدامهم لشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" حرصًا عليهم مما قد تحتويه تلك الألعاب أو ماتتضمنه بعض المواقع من الحض على الإرهاب، والتأثير السلبي على سلوك النشئ لدفعهم إلى ارتكاب الجرائم أو الانتحار.



وأكدت الوزارة أنها إذا تضطلع بمتابعة تلك المواقع والقائمين عليها، فإنها تحذر من خطورة عدم التفات الأسر لمسئولياتها تجاه أبنائها ومغبة تركهم للوقوع كفريسة في براثن تلك الممارسات التي تهدد المجتمع ومستقبل دعامته من الشباب.‎



- تفاصيل الواقعة

كان تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة أول المنتزه، يفيد العثور على جثة مدرسة داخل الشقة سكنها بعقار بمنطقة ميامي.



وتبين من المعاينة وجود جثة "هانم.م" 59 عاما، مدرسة مادة الكيمياء بالمرحلة الثانوية، داخل الشقة سكنها وبها طعنات بمختلف أنحاء الجسم.



وجه مدير أمن الإسكندرية بتشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء شريف ذكى، مدير إدارة البحث الجنائي لسرعة كشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه.



وتوصلت جهود البحث إلى أن مرتكب الحادث هو المدعو"سيف.س" 16 عاما، طالب بالصف الأول الثانوي، وجرى ضبطه واعترف بارتكابه الواقعة.



واعترف أنه قرر ممارسة أحد الألعاب الإلكترونية– تعمل على أجهزة الحاسب الآلي، والهواتف الذكية، والتي تستند إلى وقائع إحدى مسلسلات الرسوم المتحركة المتداولة على موقع يوتيوب- حيث ولدت تلك اللعبة لديه فكرة القتل، فأحضر سكينتين من منزله، وتوجه لمنزل المجني عليها كعادته أسبوعًيا لتلقيه درسا خصوصيا لديها ولدى دخوله لمنزلها طلب منها كوب ماء وغافلها ووجه العديد من الطعنات إليها فأودي بحياتها وفر هاربًا تاركًا حقيبته وحذائه والجاكت الخاص به، وتم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة أول المنتزه.

