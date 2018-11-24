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ابنة الرئيس الأمريكي تتعرض لموجة من السخرية.. والسبب إطلالتها! (صور)

السبت 24/نوفمبر/2018 - 07:11 م
ابنة الرئيس الأمريكي تتعرض لموجة من السخرية.. والسبب إطلالتها! (صور)
تيفاني ترامب
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تسببت صورة لإيفانكا وتيفاني ابنتي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في موجة من السخرية، بسبب ما كشفته اللقطة من أمر محرج في إطلالة الابنة الصغرى لم تلاحظه.

حيث تعرضت تيفاني ترامب بالتحديد لموقف محرج، بعد أن التقط الصحفيون صوراً لها وهي برفقة شقيقتها إيفانكا ترامب في قاعدة أندروز الجوية في ولاية ميرلاند، أظهرت إحدى اللقطات أمراً طريفاً أثار موجة من السخرية، وهو أنها لم تنزع السعر من حذائها!

حدث الأمر، عندما نشر موقع "TMZ" صورة لابنتي ترامب وهما تتوجهان إلى فلوريدا للاحتفال بعيد الشكر مع العائلة، والتقط الصحفيون صوراً لهما خلال سيرهما، ليكشف الموقع أمراً طريفاً وهو أن تيفاني لم تتخلص من اللاصقة التي عليها السعر، وأنها ملصوقة على نعل حذائها الأيمن من أسفل.

وتفاعل رواد تويتر مع صورة ابنة ترامب والسعر الموجود أسفل حذائها بطريقة كوميدية، حيث ناشد البعض بتقريب الصورة لمعرفة ما هو ثمن الحذاء بالضبط؟

وبعيداً عن الموقف المحرج الذي تعرضت له ابنة ترامب، فأن أزياءها هي وشقيقتها إيفانكا ترامب خطفتا الأنظار، حيث أطلت وهي ترتدي إطلالة كاملة من اللون الوردي، بينما تألقت إيفانكا بفستان أسود متوسط الطول، مع معطف كارو وحذاء "بوت" من اللون البني.
ابنة الرئيس الأمريكي تتعرض لموجة من السخرية.. والسبب إطلالتها! (صور)
ابنة الرئيس الأمريكي تتعرض لموجة من السخرية.. والسبب إطلالتها! (صور)
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