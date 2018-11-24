"الأرصاد" تكشف موعد استقرار الأحوال الجوية.. وتوجه نصائح للمواطنين (فيديو)

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الـ 72 ساعة الماضية شهدت اضطراب في الأحوال الجوية، موضحًا أنه اعتبارًا من الغد سوف تنحصر فرص سقوط الأمطار والاضطراب في الأحوال الجوية على السواحل الشمالية الشرقية وشمال وجنوب سيناء وشمال الوجه البحري، وسلاسل جبال البحر الأحمر.





وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن الاثنين المقبل سوف يشهد انتهاء فرص سقوط الأمطار على كافة أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى أن من سمات الخريف تذبذب درجات الحرارة.



