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رسميا.. ون بلس تعلن عن هاتف "6T" بقارئ للبصمة مدمج مع الشاشة

السبت 24/نوفمبر/2018 - 07:05 م
رسميا.. ون بلس تعلن عن هاتف 6T بقارئ للبصمة مدمج مع الشاشة
OnePlus 6T
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أعلنت شركة ون بلس، اليوم السبت، عن هاتفها الرائد OnePlus 6T، حيث أن هاتف OnePlus 6T يأتي بشاشة OLED بقياس 6.41 بها نوتش صغير ودقتها 1080x2340 وبنسبة عرض لارتفاع 19.5:9 ومحمية بطبقة من زجاج الحماية Gorilla Glass 6 يأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 845 ورامات بحجم 6 و 8 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية 128 و 256 جيجابايت ولا يدعم تركيب بطاقات microSD.

هاتف OnePlus 6T يأتي بكاميرتين في الجهة الخلفية الرئيسية بدقة 16 ميجابيكسل ومستشعر سوني IMX519 وبفتحة عدسة f/1.7 وحجم بيكسلات 1.22 ميكرون والثانية بدقة 20 ميجابيكسل ومستشعر سوني IMX376K وبفتحة عدسة f/1.7 وحجم بيكسلات 1 ميكرون.

يأتي الهاتف بكاميرا أمامية 16 بدقة ميجابيكسل ومستشعر سوني IMX371 وبفتحة عدسة f/2.0 وحجم بيكسلات 1 ميكرون وبطارية بقوة 3700 ميلي أمبير ومنفذ USB Type C ودعم تقنية الشحن السريع.

يأتي الهاتف بقارئ للبصمة مدمج مع الشاشة ولا يوجد منفذ 3.5 ملم لتركيب سماعات الأذن والهاتف غير مقاوم للماء والأتربة ولا يدعم تقنية الشحن اللاسلكي.

يعمل الهاتف بنظام Android 9 Pie وأبعاده 157.5x74.8x8.2 ملم ووزنه 185 جرام وسيتوفر للبيع في الولايات المتحدة يوم 1 نوفمبر بلونين أسود لامع وأسود غير لامع.

سعر هاتف OnePlus 6T هو 549 دولار للنسخة التي تأتي برامات بحجم 6 جيجابايت رام ومساحة تخزين داخلية 128 جيجابايت و 579 دولار للنسخة التي تأتي برامات بحجم 8 جيجابايت رام ومساحة تخزين داخلية 128 جيجابايت و 629 دولار للنسخة التي تأتي بنفس حجم الرامات ومساحة تخزين داخلية 256 جيجابايت.
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