المدير التنفيذي لـ"قوائم الانتظار": تلقينا 78 ألف طلب حتى الآن

قال الدكتور خالد عاطف، المدير التنفيذي لغرفة عمليات قوائم الانتظار، إن عدد المرضى المسجلين في غرفة عمليات قوائم الانتظار يتخطى حاجز الـ 78 ألف حالة حتى الآن.



وأضاف "عاطف"، خلال حواره مع فضائية "dmc"، مساء السبت، أن ما تم اجرائه من عمليات جراحية خلال الأربع أشهر الماضية تخطى الـ54الف حالة، في حين أن الغرفة كانت تستهدف اجراء 17 ألف عملية جراحة في ست أشهر، معقبًا: "أنهينا 3 أضعاف العمليات المستهدفة في أقل من المدة المطلوبة".



ولفت إلى أن مشروع الانتهاء من قوائم الانتظار كان من المفترض أن يمتد لـ 6 أشهر، لكن الرئاسة أصدرت توجيهات بمده لـ3 سنوات، لافتًا إلى أن المشروع سيستمر؛ لحين الانتهاء من التأمين الصحي بالكامل على المصريين.







