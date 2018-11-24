ليندمان يوجه رسالة الوداع إلى الأهلي وجماهيره

وجه مايكل ليندمان مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفنى للأهلي، رسالة إلى مجلس إدارة النادي وجماهير الفريق بعد إقالته.

وقال ليندمان عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "شكرًا إلى مجلس إدارة الأهلي على الوقت الذي قضيته داخل النادي، أنا ممتن لمقابلة زملاء جدد، وصناعة أصدقاء جدد، وحب جماهير الأهلي جعلني أشعر أنني في بيتي وجعلني جزء من هذه الأسرة الرائعة."

وأضاف ليندمان: "استمروا بشكل ايجابي وساندوا اللاعبين كما تفعل الأسرة الواحدة، الأهلي حديد".

وكان مجلس الأهلي قد أقال مايكل ليندمان مع المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون.