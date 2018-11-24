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غدًا.. عرض الجزء الثاني من حوار اللبنانية نور في "واحد من الناس" على شاشة "النهار"

السبت 24/نوفمبر/2018 - 05:40 م
غدًا.. عرض الجزء الثاني من حوار اللبنانية نور في واحد من الناس على شاشة النهار
اللبنانية نور
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أحمد رمضان متولي
 

يواصل الإعلامي د. عمرو الليثى، في حلقة غدا الأحد، تحقيق أحلام البسطاء وعلاج غير القادرين ودعم المشروعات الصغيرة والإفراج عن الغارمات، ويناشد المواطنين غير القادرين بسرعة التواصل مع البرنامج وإرسال أماكن تواجدهم من أجل توفير جميع متطلباتهم من خلال واحد من الناس.

 

كما يستضيف "الليثى" النجمة اللبنانية نور فى الجزء الثاني من الحلقة وظهور خاص عبر واحد من الناس وأسرار وكواليس تذاع لأول مرة عن مسيرتها المهنية.

 

وتكشف نور عن أول دور لها في فيلم "شورت وفانلة وكاب" أمام النجم أحمد السقا، وكواليس اختيارها وكيف كانت انطلاقتها فى السينما المصرية وتعاملها مع نجوم الشباب مثل تامر حسنى واحمد حلمى  ومحمد سعد وغيرهم.

 

كما تتناول نور الحديث عن أول عمل درامي لها مع النجم مصطفى شعبان "العميل 1001".  

 

يذاع برنامج "واحد من الناس" فى العاشرة مساء غدا الأحد على شاشة النهار.

 

 

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