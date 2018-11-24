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أحداد ينتظم في مران الزمالك

السبت 24/نوفمبر/2018 - 05:31 م
أحداد ينتظم في مران الزمالك
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أحمد الهواري
 
انتظم المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تدريب الفريق استعدادا لمباراة الجونة المقبلة المقرر لها يوم الاثنين المقبل ضمن مباريات الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وكان الزمالك أعلن عن تعرض اللاعب لنزلة معوية قبل مباراة الداخلية الأخيرة قبل أن يعود لتدريب اليوم.

وفي سياق أخر انتظم الثنائي عمر السعيد وإبراهيم حسن في التدريبات الجماعية اليوم بعد غيابهما عن تدريب الأمس بعد الحصول على إذن الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري كريستيان جروس.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق غدا الأحد استعدادا للمباراة المقبلة أمام الجونة التي ستقام على ملعب بتروسبورت.
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