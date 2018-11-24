عاجل.. وزير الدفاع يغادر إلى السودان لتعزيز التعاون العسكري

غادر القاهرة اليوم الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي متجهاً إلى العاصمة السودانية الخرطوم فى زيارة رسمية يجرى خلالها مباحثات هامة مع كبار المسئولين بدولة السودان الشقيقة.





تهدف الزيارة إلى دعم آفاق التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين، ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الأوضاع التى تشهدها القارة الإفريقية فى ضوء علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين خاصة فى مجالات التدريب ونقل وتبادل الخبرات فى العديد من المجالات.





كذلك تنسيق الجهود الرامية لمجابهة التحديات التى تستهدف النيل من الأمن والاستقرار بالمنطقة فى ظل التحديات التى تواجه البلدين على الصعيدين العربي والإفريقي.



