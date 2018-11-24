يوفنتوس يدرس شراء رودريجيز

زعمت تقارير صحفية عالمية أن نادي بايرن ميونيخ سيسمح للكولومبي جيمس رودريجيز بالعودة إلى ريال مدريد، لذلك يمكن ليوفنتوس شراءه مقابل 42 مليون يورو.

ويغيب رودريجيز البالغ من العمر 27 عامًا حاليًا عن الملاعب بسبب إصابة في أربطة الركبة.

ويعد جيمس في الموسم الثاني من عقد لمدة عامين بتكلفة 13 مليون يورو وهناك خيار للشراء من ريال مدريد في يونيو 2019 مقابل 42 مليون يورو أخرى.





وأوضحت التقارير أن بايرن ميونيخ لن يُفعل شرط الشراء لذلك سيعود إلى نادي ريال مدريد وبسبب أنه لن يجد مكانًا في البرنابيو فمن الممكن أن يدخل يوفنتوس لشراءه مقابل 42 مليون.





وساهم جيمس بـ 5 أهداف حتى الآن هذا الموسم مع بايرن ميونيخ خلال 11 مباراة حيثُ سجل 3 أهداف وصنع هدفين.