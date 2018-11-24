ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مقتل قيادي حوثي و7 من مرافقيه في محافظة البيضاء اليمنية

السبت 24/نوفمبر/2018 - 03:55 م
مقتل قيادي حوثي و7 من مرافقيه في محافظة البيضاء اليمنية
الحوثيين
طباعة
وكالات
 

أعلنت مصادر عسكرية يمنية مقتل قيادي حوثي و7 من مرافقيه في معارك مع القوات الشرعية في بلدة قانية بمحافظة البيضاء وسط اليمن، اليوم السبت.

 

وقال مصدر عسكري ميداني، في تصريحات صحفية: "إن القيادي الحوثي الميداني جعفر عبدالكريم قتل، بالإضافة إلى سبعة من عناصر وجرح نحو تسعة، خلال محاولة تسلل حوثية على مواقع اللواء 117 في بلدة قانية".

 

وأشار إلى أن عبدالكريم قاد مجموعة من عناصر الميليشيات الحوثية بهدف السيطرة على تبة الشهيد في قانية إلا أن مقاتلي قوات الشرعية تمكنوا من التصدي للمجموعة الحوثية.

 

وقال المصدر إن مقاتلاً في القوات الحكومية قتل وجرح أربعة آخرون خلال المواجهات.

 

وتشهد محافظة البيضاء وسط اليمن معارك عنيفة بين الانقلابيين الموالين لإيران وقوات الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.

المزيد عن: مقتل قيادي حوثي اليمن الحوثيين البيضاء
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
-
x
16:30
-
التعاون
الفيصلي
-
x
18:50
-
الهلال
كأس الليبرتادوريس 2018
ريفر بليت
-
x
22:00
-
بوكا جونيورز
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
-
x
17:00
-
كريستال بالاس
وست هام يونايتد
-
x
17:00
-
مانشستر سيتي
واتفورد
-
x
17:00
-
ليفربول
توتنهام هوتسبير
-
x
19:30
-
تشيلسي
الدوري الإسباني
إيبار
3
x
14:00
0
ريال مدريد
فالنسيا
-
x
17:15
-
رايو فاليكانو
أتلتيكو مدريد
-
x
21:45
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
أودينيزي
0
x
16:00
0
روما
يوفنتوس
-
x
19:00
-
سبال
انتر ميلان
-
x
21:30
-
فروسينوني
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/24/2018 4:20:14 PM