تعرف على طريقة الصوم حسب الكنيسة الإنجيلية

تختلف الطوائف المسيحية في طريقة الصوم عن بعضها البعض فالطائفة الأرثوذكسية مثلا تؤمن بالصوم عن بعض الأطعمة مع بعض فترات من الصوم الانقطاعي وتختلف الامتناع عن بعض الأطعمة وقبولها بالصوم حسب نوع الصوم ومناسبته.





أما الطائفة الانجيلية تؤمن بالصوم الانقطاعى التام بدون أي طعام او شراب، وذلك وفقا ما أكده القس رفعت فكري رئيس السنودس الإنجيلي فى تصريحات خاصة للفجر قائلا: لا يوجد توقيت محدد للصوم فنحن نحتفل بميلاد المسيح دون ان تسبقه فترة صوم، كما دعا السيد المسيح للصوم والصلاة والصوم ليس فقط انقطاع عن الطعام والشراب ولكنه انقطاع عن كل ما يغضب الله.





تابع "فكرى": صوم اللسان عن الكذب والنميمة وصوم الأرجل عن الجريان السوء وصوم اليد عن الرشوة، والصوم عن نهب المال العام وصوم العين عن النظرات الشريرة فالصوم الحقيقي هو صوم عن الخطية والشر.





وأضاف أن الصيام موجود في كل الأديان السماوية وغير السماوية وأن الصيام في الفكر الإنجيلي هو الانقطاع عن الأكل والشرب والشهوات لكنه صيام سري، والصوم ليس طقسا ولكنه هدف ولا يوجد صيام فرض في الكتاب المقدس، فالصيام في الفكر الإنجيلي هو نوع من التعبد السري لتحقيق أغراض خاصة بالتوبة وإعادة العلاقة مع الله.



