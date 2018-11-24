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سر اعتذار "ميدو" عن تدريب المصري

السبت 24/نوفمبر/2018 - 01:06 م
سر اعتذار ميدو عن تدريب المصري
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عمرو مصطفى
 
اعتذر أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لفريقي دجلة والزمالك عن عدم تدريب المصري البورسعيدي خلفاً للمدرب المقال ميمي عبد الرازق.
وجاء رفض ميدو تدريب المصري البورسعيدي واعتذاره إلى مجلس إدارة سمير حلبية رئيس النادي بسبب رغبته في تولي تدريب المصري منذ بداية الموسم والإشراف على معسكر الفريق الإعدادي للموسم الجديد واختيار اللاعبين بنفسه حتى يستطيع تحقيق أهداف مع المصري.
وكان المصري قد إقال ميمي عبد الرازق المدير الفني بعد الخسارة من حرس الحدود بثلاثية نظيفة في الجولة الخامسة عشر بالدوري الممتاز وإسناد المهمة بشكل مؤقت لمصطفى يونس مدير الكرة بالفريق.
ويستعد المصري للقاء الإنتاج الحربي غداً الأحد بالدوري الممتاز.

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