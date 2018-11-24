"التعليم" تكشف حقيقة جدول امتحانات "أولى ثانوي" المتداول على مواقع التواصل

أكد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، على أن بداية امتحانات نصف العام لطلاب الصف الأول الثانوي سوف تبدأ يوم 29 ديسمبر، وسوف تنتهي خلال أسبوع على الأكثر، لإتاحة الفرصة لإجراء امتحانات باقي المراحل التعليمية.

وأضاف، في تصريحات صحفية بعد تدوال جدول مزور على صفحات السوشيل ميديا، أنه جرى استبعاد جميع المواد غير الرئيسية، والتي لا تضاف إلى المجموع، وسوف تجرى فيما بعد بالتوازي مع امتحانات مراحل أخرى، مؤكدا أنه جرت مراعاة أعياد الأقباط في الجدول الرسمي.

وأشار "حجازي، إلى أن الجدول الرسمي اعتمد أمس بعد توقيع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم عليه، مؤكدا أن الجدول المتداول غير صحيح جملة وتفصيلا.