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اعتقال متهمين اثنين بالضلوع في اعتداء القنصلية الصينية في كراتشي

السبت 24/نوفمبر/2018 - 11:29 ص
اعتقال متهمين اثنين بالضلوع في اعتداء القنصلية الصينية في كراتشي
السلطات الباكستانية
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وكالات
 

اعتقلت السلطات الباكستانية مشبوهين اثنين بالتواطؤ مع منفذي الهجوم الذي استهدف القنصلية الصينية أمس الجمعة في مدينة كراتشي جنوبي البلاد.

 

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية نقلا عن مصادر أمنية، أن الموقوفين من مدينتي كراتشي وشهدادبور، وأنه تم القبض عليهما خلال عملية مشتركة نفذتها الشرطة الباكستانية ووكالات إنفاذ القانون.

 

وأشارت القناة إلى أن أحدهما يعتقد أنه تواصل مع الإرهابيين قبل لحظات من الهجوم على القنصلية الصينية، فيما لم يتم الكشف عن هوية الموقوفين.

 

وكانت الشرطة الباكستانية قد أعلنت أمس الجمعة مقتل اثنين من عناصرها وإصابة ثالث، وتصفية ثلاثة مسلحين في اشتباكات مع متشددين هاجموا القنصلية الصينية في كراتشي.

 

وأعلنت جماعة "جيش تحرير بلوشستان" الانفصالية مسؤوليتها عن الهجوم، حيث تعارض الجماعة مشاريع البنية التحتية الضخمة التي تنفذها الصين غربي باكستان.

 

المزيد عن: كراتشي القنصلية الصينية الصين السلطات الباكستانية اعتقال اثنين
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