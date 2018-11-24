ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

نجم الترجي يرفض الأهلي ويتمسك بخوض مونديال الأندية

السبت 24/نوفمبر/2018 - 11:21 ص
نجم الترجي يرفض الأهلي ويتمسك بخوض مونديال الأندية
طباعة
الفجر الرياضي
 
رفض الكاميروني فرانك كوم لاعب الترجي الانضمام إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وذكرت صحفية "الصريح" التونسية، أن اللاعب الكاميروني أغلق الباب تماما أمام مفاوضات الأهلي، وتمسك بالاستمرار مع الترجي وخوض منافسات كأس العالم للأندية.

يذكر أن ودع فريق الأهلي البطولة العربية بعد التعادل مع الوصل الإماراتي ذهاباً 2-2، وإياباً 1-1 في الإمارات، وذلك بعد أيام قليلة من فقدان لقب دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي.

المزيد عن: فرانك كوم يرفض الانضمام للأهلي فرانك كوم الترجي الاهلي الأهلي والترجي اليوم الأهلي والترجي أخبار الأهلي اليوم أخبار الأهلي اليو م
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
-
x
16:30
-
التعاون
الفيصلي
-
x
18:50
-
الهلال
كأس الليبرتادوريس 2018
ريفر بليت
-
x
22:00
-
بوكا جونيورز
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
-
x
17:00
-
كريستال بالاس
وست هام يونايتد
-
x
17:00
-
مانشستر سيتي
واتفورد
-
x
17:00
-
ليفربول
توتنهام هوتسبير
-
x
19:30
-
تشيلسي
الدوري الإسباني
إيبار
-
x
14:00
-
ريال مدريد
فالنسيا
-
x
17:15
-
رايو فاليكانو
أتلتيكو مدريد
-
x
21:45
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
أودينيزي
-
x
16:00
-
روما
يوفنتوس
-
x
19:00
-
سبال
انتر ميلان
-
x
21:30
-
فروسينوني
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/24/2018 11:40:00 AM