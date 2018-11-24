نجم الترجي يرفض الأهلي ويتمسك بخوض مونديال الأندية

رفض الكاميروني فرانك كوم لاعب الترجي الانضمام إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





وذكرت صحفية "الصريح" التونسية، أن اللاعب الكاميروني أغلق الباب تماما أمام مفاوضات الأهلي، وتمسك بالاستمرار مع الترجي وخوض منافسات كأس العالم للأندية.





يذكر أن ودع فريق الأهلي البطولة العربية بعد التعادل مع الوصل الإماراتي ذهاباً 2-2، وإياباً 1-1 في الإمارات، وذلك بعد أيام قليلة من فقدان لقب دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي.



