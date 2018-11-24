"محظوظ" يشتري خزنة مستعملة في مزاد.. وكانت المفاجأة صادمة!

ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن رجلا اشترى خزانة نقود مستعتملة في مزاد علني بمبلغ زهيد، ولكن كانت هناك مفاجأة غير متوقعة بالنسبة له.





وكشف الرجل صاحب المزادات الشهير في ولاية كاليفورنيا، المدعى دان دوستون، عن الأمر خلال فيديو نشره على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، الأسبوع الماضي، بأن الخزنة كانت ممتلئة على آخرها بملايين الدولارات.





وقال إنه أثناء مشاركته في مزاد سيارات خيري، اقتربت منه سيدة، وقالت له :"لدي قصة أريد أن أخبرك إياها"، مضيفة "زوجي اشترى من أحد مزاداتك خزنة مستعملة بمبلغ 500 دولار".





وتابعت أن الخزنة لم تكن فارغة، بل كان فيها 7.5 مليون دولار أمريكي نقدا.





عثر على مبلغ 7.5 مليون دولار في الخزنة© Other-Twitter عثر على مبلغ 7.5 مليون دولار في الخزنة

ولم يكشف دوستون، الذي يقدم أيضا برنامج تلفزيونيا خاصا بالمزادات، هوية مشتري الخزنة المحظوظ أو المرأة التي أخبرته بالقصة، ولم يذكر متى أو أين تم شراء الخزنة.





لكن الأمر لم ينته هنا، إذ سرعان ما خاطب محامي السيدة، قائلا إنه يمثل المالكين الأصليين للخزنة وما فيها من أموال، عارضا دفع مبلغ 600 ألف دولار عليها مقابل إعادة بقية المبلغ.



