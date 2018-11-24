العاهل الأردني يأمر بإنقاذ 4 جنود عراقيين

كلف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين الجهات المعنية في الجيش الأردني، بإرسال طائرة طبية لإجلاء 4 جنود عراقيين أصيبوا بانفجار داخل الحدود العراقية.

وذكرت وكالة "بترا" الأردنية، أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود فريحات أوعز اليوم بأمر من الملك الأردني بإرسال طائرة إخلاء طبي لنقل الجنود العراقيين الأربعة "لخطورة إصاباتهم".

وأشارت إلى أنه تم إجلاء الجنود الجرحى ونقلوا إلى مدينة الحسين الطبية بعد أن تم تقديم الإسعافات الأولية لهم في موقع الحادث، لافتة إلى أن مدير عام الخدمات الطبية اللواء الطبيب سعد جابر وعددا من أعضاء السفارة العراقية في الأردن بينهم الملحق العسكري العراقي في عمان، كانوا في استقبال الجرحى فور وصولهم للمستشفى.

وقال الأطباء في مدينة الحسين الطبية إن إصابات الجنود تتراوح بين النزيف الحاد وبتر الأطراف السفلية، وأن الفرق الطبية من مختلف الاختصاصات في قسم الطوارئ، قامت بتقديم كل الإسعافات وحولت ثلاث إصابات إلى غرف العمليات لإجراء كافة العمليات الجراحية اللازمة لهم، فيما تم تحويل الحالة الرابعة إلى قسم الجراحة وحالته مستقره.