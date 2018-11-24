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موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير بالدوري الإنجليزي ومشاهدة البث المباشر

السبت 24/نوفمبر/2018 - 09:20 ص
موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير بالدوري الإنجليزي ومشاهدة البث المباشر
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أحمد عصام
 
يواجه نادي تشيلسي، منافسه نادي توتنهام هوتسبير، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل نادي تشيلسي المركز الثالث برصيد 28 نقطة، بينما يحل نادي توتنهام في المركز الرابع برصيد 27 نقطة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة توتنهام هوتسبير وتشيلسي يوم السبت 24 نوفمبر 2018 وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وستذاع مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير يوم السبت، عبر البث الحي والمباشر على قناة "beINSPORTS HD 2".

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة توتنهام هوتسبير وتشيلسي عبر البث الحي والمباشر على موقع الفجر الرياضي.
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