ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

فحص طبي لأحمد فتحي على هامش مران الأهلي

السبت 24/نوفمبر/2018 - 09:07 ص
فحص طبي لأحمد فتحي على هامش مران الأهلي
طباعة
علي نبوي
 
يخضع أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى اختبار طبي قبل مران الفريق الأحمر، عصر اليوم على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

ويعاني فتحي من الإصابة بمزق في العضلة الأمامية تعرض له في مباراة الفريق الأحمر أمام الترجي التونسي بذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث حرمته الإصابة من التواجد في مباراة إياب نهائي إفريقيا، وأمام الوصل الإماراتي في إياب دور الستة عشر من كأس زايد للأندية الأبطال.

وعلى ضوء الاختبار الطبي يتحدد مدى جاهزية فتحي للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر، أو تأجيل انتظامه في التدريبات.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم الثلاثاء المقبل في إطار مباريات دور الستة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
المزيد عن: الأهلي واحمد فتحي الأهلي اخبار الأهلي أخبار الأهلي أحمد فتحي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
-
x
16:30
-
التعاون
الفيصلي
-
x
18:50
-
الهلال
كأس الليبرتادوريس 2018
ريفر بليت
-
x
22:00
-
بوكا جونيورز
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
-
x
17:00
-
كريستال بالاس
وست هام يونايتد
-
x
17:00
-
مانشستر سيتي
واتفورد
-
x
17:00
-
ليفربول
توتنهام هوتسبير
-
x
19:30
-
تشيلسي
الدوري الإسباني
إيبار
-
x
14:00
-
ريال مدريد
فالنسيا
-
x
17:15
-
رايو فاليكانو
أتلتيكو مدريد
-
x
21:45
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
أودينيزي
-
x
16:00
-
روما
يوفنتوس
-
x
19:00
-
سبال
انتر ميلان
-
x
21:30
-
فروسينوني
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/24/2018 10:10:11 AM