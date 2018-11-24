فحص طبي لأحمد فتحي على هامش مران الأهلي

يخضع أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى اختبار طبي قبل مران الفريق الأحمر، عصر اليوم على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.





ويعاني فتحي من الإصابة بمزق في العضلة الأمامية تعرض له في مباراة الفريق الأحمر أمام الترجي التونسي بذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث حرمته الإصابة من التواجد في مباراة إياب نهائي إفريقيا، وأمام الوصل الإماراتي في إياب دور الستة عشر من كأس زايد للأندية الأبطال.





وعلى ضوء الاختبار الطبي يتحدد مدى جاهزية فتحي للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر، أو تأجيل انتظامه في التدريبات.





ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم الثلاثاء المقبل في إطار مباريات دور الستة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.