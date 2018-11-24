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أمريكا تعلن احتواء حرائق كاليفورنيا بشكل شبه تام

السبت 24/نوفمبر/2018 - 08:15 ص
أمريكا تعلن احتواء حرائق كاليفورنيا بشكل شبه تام
حرائق الغابات فى كاليفورنيا
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وكالات
 

أعلنت السلطات الأمريكية، أن الحريق الذى اجتاح شمال ولاية كاليفورنيا تم احتواؤه بشكل شبه تام.

 

وذكرت دائرة الغابات والحماية من الحرائق فى الولاية - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، الجمعة - أن حريق "كامب فاير" تم احتواؤه بنسبة 95 %، مشيرة إلى أن كاليفورنيا شهدت أول تساقط غزير للأمطار منذ عدة أشهر؛ مما ساهم فى إخماد حرائق كانت لا تزال مشتعلة.

 

يشار إلى أن حصيلة ضحايا الحريق ارتفع إلى 84 قتيلا، كما بلغت حصيلة المفقودين 563 شخصا.

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