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يوفنتوس طمعان في كرم سبال بالدوري الإيطالي

السبت 24/نوفمبر/2018 - 06:44 ص
يوفنتوس طمعان في كرم سبال بالدوري الإيطالي
يوفنتوس
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الفجر الرياضي
 
يستضيف نادي يوفنتوس في الساعة السابعة مساء اليوم نظيره سبال ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي.

وتعد مباراة اليوم سهلة نسبيًا ليوفنتوس إذ يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه نابولي، بينما يأتي الضيوف في المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة.

ويتطلع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لهز الشباك من جديد وخطف صدارة قائمة هدافي الكالتشيو من كريستوف بياتيك مهاجم فريق جنوى برصيد 9 أهداف بفارق هدف عن صاروخ ماديرا

المزيد عن: يوفنتوس كريستيانو رونالدو سبال توتنهام الدوري الايطالي
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