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حسين الشحات في مغامرة جديدة مع العين اليوم

السبت 24/نوفمبر/2018 - 06:24 ص
حسين الشحات في مغامرة جديدة مع العين اليوم
حسين الشحات
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الفجر الرياضي
 
يستضيف فريق اتحاد كلباء نظيره العين المحترف به حسين الشحات في الساعة الثالثة إلا ثلث عصر اليوم ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم.

ويبحث العين وحسين الشحات عن ثلاث نقاط تضعه في مركز أفضل من المركز الثالث برصيد 19 نقطة، والأمر ذاته لاتحاد كلباء صاحب المركز الثامن برصيد 11 نقطة، الذي يأمل الاقتراب أكثر من المنطقة الدافئة.

ويتطلع العين إلى الاستفادة من سوء الطالع الذي رافق اتحاد كلباء، عندما يلعب على ملعبه وأمام جمهوره، والذي فقد من خلاله ست نقاط ثمينة بعد أن خسر أمام الفجيرة وعجمان على ملعبه 2-3، بينما يتمنى نمور كلباء أن يستعيد الأفضلية على ملعبه، وأن يواصل النجاح ذاته الذي حققه في المباريات التي واجه بها أندية الصدارة، وخطف منها النقاط، مثل ما حدث أمام الشارقة والجزيرة.

ويفتقد اتحاد كلباء للعمود الفقري لخط الدفاع يعقوب حسن الذي تعرض للإصابة، ولاعبين آخرين، إلا أن الثقة العالية لمدربه الإيطالي فيفياني قد تعوض ذلك.

ويأمل العين أن يحسّن محترفه السويدي بيرج والبرازيلي كايو والمصري حسين الشحات من ترتيبهم في سجل الهدافين، وبما يليق بقدراتهم التهديفية،

المزيد عن: حسين الشحات العين الاماراتي الدوري الاماراتي اتحاد كلباء
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