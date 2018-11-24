"السرطان والشلل".. أمراض تصيب الإنسان بسبب استخدامه الخاطئ للهاتف المحمول

فى مختلف أنحاء العالم يستخدم الكبار والصغار الهاتف المحمول للتواصل الاجتماعى عبر مواقع التواصل الاجتماعى عبر الإنترنت، دون معرفة أهم المخاطر التى قد تصيبهم من الاستخدام الخاطئ الذى قد يسبب الشلل أو السرطان.





وصنفت منظمة الصحة العالمية الاشعاعات اللاسلكية الناتجة من الهواتف المحمولة بأنها قد تسبب السرطان وتورم فى الدماغ يسمى "الورم الدبقي"، وذلك بعد إجراء العديد من الأبحاث العلمية على أضرار هذه الاشعاعات على البشر بصفة عامة والمرأة والأطفال بصفة خاصة، بعد اصابتهم بسرطان الدم "اللوكيميا" يفندها البعض بأنها بسبب الاستخدام الكثير والخاطئ للهاتف المحمول.

ويوجد طرق خاطئة لاستخدام الهاتف المحمول منها: إدمان استخدامه بصورة مستمرة ليل نهار، وكذلك استخدام الأطفال له في الألعاب التي تضيع معظم أوقاتهم، وكذلك المرأة التى تجلس ساعات طويلة أمامه للتعرف على المأكولات ووصفات التجميل وغيرها من اهتمامات تخص المرأة والطفل، ناهيك عن الثرثرة التي تشتهر بها معظم النساء على مستوى أنحاء العالم.





وفي الآونة الأخيرة طالعتنا الصحف الصينية بأن سيدة صينية بمدينة "تشانجشا" قد أصيبت بشلل في أصابع يدها اليمنى نتيجة الاستعمال الخاطئ للهاتف المحمول خلال استخدامها له في أسبوع إجازنها، وشخصه الأطباء بأنه إلتهاب في أوتار أصابع اليد اليمنى.