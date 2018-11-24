النصر السعودي يعترض على طرد بيتروس

قدم نادي النصر السعودي، احتجاجا للاتحاد السعودي لكرة القدم، بسبب حصول لاعبه بيتروس ماثيوس، على بطاقة حمراء في مواجهة الشباب في دوري المحترفين، وفاز بها النصر بهدف نظيف.

ويغيب المحترف البرازيلي عن ديربي الرياض أمام الهلال، والذي سيقام في الثامن من شهر ديسمبر/ كانون أول المقبل.

جاء ذلك بعد انتقاد المتحدث الرسمي لنادي النصر، عبد الله بن زنان، حكم المباراة بسبب رجوعه إلى تقنية الفيديو في الحالة التي طرد فيها بيتروس.

وأضاف بن زنان في تصريحات تلفزيونية، أن الحكم كان عليه عدم الرجوع لتقنية الفيديو، بعد اتخاذ قراره بإعطاء البطاقة الصفراء لبيتروس قبل أن يغير رأيه ويشهر البطاقة الحمراء في وجه اللاعب البرازيلي.

وأوضح بن زنان "النصر هو الفريق الوحيد الذي لم يستفد من تقنية الفيديو، حيث يعود الحكام لمشاهدة الفيديو في الحالات التي يتضرر منها النصر، كما أننا نتحصل في كل مباراة على ركلة جزاء لا تحتسب ولا يتم الرجوع لتقنية الفيديو من قبل الحكام لمشاهدتها".

وحول تعاقد النصر مع مدرب جديد، قال بن زنان "الجماهير تلومنا على التأخر في التعاقد مع المدرب. نحن نبحث عن اسم كبير يليق باسم النصر، ولن نتعاقد مع مدرب لتتم إقالته بعد شهرين".

وأتم "خلال الأيام القادمة سنعلن التعاقد مع مدرب جديد للفريق وسيكون على قدر تطلعات جماهير العالمي".