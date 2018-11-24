ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

النصر السعودي يعترض على طرد بيتروس

السبت 24/نوفمبر/2018 - 03:28 ص
النصر السعودي يعترض على طرد بيتروس
بيتروس
طباعة
وكالات
 

قدم نادي النصر السعودي، احتجاجا للاتحاد السعودي لكرة القدم، بسبب حصول لاعبه بيتروس ماثيوس، على بطاقة حمراء في مواجهة الشباب في دوري المحترفين، وفاز بها النصر بهدف نظيف.

 

ويغيب المحترف البرازيلي عن ديربي الرياض أمام الهلال، والذي سيقام في الثامن من شهر ديسمبر/ كانون أول المقبل.

 

جاء ذلك بعد انتقاد المتحدث الرسمي لنادي النصر، عبد الله بن زنان، حكم المباراة بسبب رجوعه إلى تقنية الفيديو في الحالة التي طرد فيها بيتروس.

 

وأضاف بن زنان في تصريحات تلفزيونية، أن الحكم كان عليه عدم الرجوع لتقنية الفيديو، بعد اتخاذ قراره بإعطاء البطاقة الصفراء لبيتروس قبل أن يغير رأيه ويشهر البطاقة الحمراء في وجه اللاعب البرازيلي.

 

وأوضح بن زنان "النصر هو الفريق الوحيد الذي لم يستفد من تقنية الفيديو، حيث يعود الحكام لمشاهدة الفيديو في الحالات التي يتضرر منها النصر، كما أننا نتحصل في كل مباراة على ركلة جزاء لا تحتسب ولا يتم الرجوع لتقنية الفيديو من قبل الحكام لمشاهدتها".

 

وحول تعاقد النصر مع مدرب جديد، قال بن زنان "الجماهير تلومنا على التأخر في التعاقد مع المدرب. نحن نبحث عن اسم كبير يليق باسم النصر، ولن نتعاقد مع مدرب لتتم إقالته بعد شهرين".

 

وأتم "خلال الأيام القادمة سنعلن التعاقد مع مدرب جديد للفريق وسيكون على قدر تطلعات جماهير العالمي".

المزيد عن: بيتروس النصر السعودي الشباب السعودي اخبار الكرة السعودية اخبار الرياضة اليوم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
-
x
16:30
-
التعاون
الفيصلي
-
x
18:50
-
الهلال
كأس الليبرتادوريس 2018
ريفر بليت
-
x
22:00
-
بوكا جونيورز
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
-
x
17:00
-
كريستال بالاس
وست هام يونايتد
-
x
17:00
-
مانشستر سيتي
واتفورد
-
x
17:00
-
ليفربول
توتنهام هوتسبير
-
x
19:30
-
تشيلسي
الدوري الإسباني
إيبار
-
x
14:00
-
ريال مدريد
فالنسيا
-
x
17:15
-
رايو فاليكانو
أتلتيكو مدريد
-
x
21:45
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
أودينيزي
-
x
16:00
-
روما
يوفنتوس
-
x
19:00
-
سبال
انتر ميلان
-
x
21:30
-
فروسينوني
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/24/2018 3:50:02 AM