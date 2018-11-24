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محمد صلاح مهدد بعدم المشاركة في مباراة ليفربول وواتفورد

السبت 24/نوفمبر/2018 - 03:55 ص
محمد صلاح مهدد بعدم المشاركة في مباراة ليفربول وواتفورد
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 
توقعت صحيفة "جارديان" البريطانية عدم مشاركة محمد صلاح نجم نادي ليفربول أساسيًا في مباراة اليوم أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي للرغبة في إراحته.

وأكدت الصحيفة أن ستوريدج سيقود هجوم ليفربول وخلفه شاكيري وفيرمينو وساديو ماني

تشكيل ليفربول المتوقع أمام واتفورد

حراسة المرمى: أليسون 

خط الدفاع: روبرتسون - فان دايك - جوميز - الكسندر أرنولد

خط الوسط: فينالدوم – فابينهو - شاكيري - فيرمينو – ماني

خط الهجوم: ستوريدج

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