كارثة.. طفل يطعن شقيقته لهذا السبب الصادم

في بلدة سارتروفيل بمنطقة إيفلين، في شمال فرنسا، أثر خلاف نشب بسبب كمبيوتر، أقدم طفل في الخامسة عشر من عمره،على ارتكاب جريمة، بشعة بقتل شقيقته، بطعنها بسكين حاد، وذلك بحسب مصدر من الشرطة الفرنسية، التي أوضحت أنها تلقت أتصالا على رقم الطوارئ الموحد، من رجل يبلغ فيه أن ابنته تتعرض لوعكة صحية وتحتاج إلى إسعاف فوري .

وتبلغ المجني عليها من العمر 19 عامًا، وجد المسعفون انها مطعونة في صدرها بآلة حادة، أدى إلى جرح غائر، وعلى الفور حاول المسعفون بشتى الطرق إسعافها، إلا أن القدر حال دون ذلك فلفظت أنفاسها وتوفيت قبل نقلها إلى المستشفى، وقام المسعفون بإخطار الشرطة، التي أوقفت الطفل التي حامت الشبهات حوله، وضبط سلاح الجريمة، وحولته إلى النيابة لمباشرة التحقيقات .

وكان المرصد الوطنى الفرنسى للجنح والردود الجنائية قد نشر تقريرا أمنيا، أن الأوضاع الأمنية فى فرنسا ليست على ما يرام، وأن الجرائم تزداد سنويًا، مضيفًا أن المواطنين الفرنسيين يعانون من حوادث السرقة والسطو المسلح وارتكاب أعمال العنف والعدوان عليهم، وباتت قلة شعورهم بالأمن هو أكثر ما يعانى منه الفرنسيون .

وقد بات انتشار العنف بسبب استعمال الأطفال للكمبيوتر يمثل ظاهرة، وقد انتشرت العديد من عمليات الانتحار، بل وقتل الأخوة والاباء والامهات بسبب بعض العاب الكمبيوتر الداعية للعنف والقتل واراقة الدماء والتي كان آخرها لعبة الحوت الأزرق التي كان من نصيب مصر منها عدة حوادث أودت بحياة أطفال ومراهقين وأسر كاملة .





نصائح خبراء التربية

حتى لا تحدث مثل هذه الجرائم بين الأطفال، قدم علماء التربية عدة نصائح هامة لتربية الأطفال بشكل سليم بعيدًا عن العنف وارتكاب الجرائم منها :





1- عدم معاقبة الطفل قبل وضع قواعد .





2- عدم إجبار الطفل على فعل شئ لا يريده .





3- التحدث مع الأطفال والاستماع لهم .





4- أن يكون الأبوين قدوة للأطفال في أفعالهم .

