رسائل نجوم ريفر بليت قبل نهائي ليبرتادوريس

وجه نجوم ريفر بليت الأرجنتيني رسائل إلى الجماهير قبل مباراة إياب الدور النهائي من كأس ليبرتادوريس، المقررة مساء اليوم السبت، أمام بوكا جونيورز على ملعب مونيمونتال.

ونقلت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية تصريحات المدرب مارسيلو جاياردو، المدير الفني للمليونيرات، بالإضافة إلى بعض لاعبي ريفر بليت، من خلال حساب النادي الرسمي على "إنستجرام".

وقال جاياردو: "أنا كلي ثقة بزملائي، ولاعبي ريفر بليت".

بينما أكد إنزو بيريز أن "جميع اللاعبين في الفريق يسعون من أجل هدف واحد".

واعتبر فرانكو أرماني أن "الاتحاد وعقلية الفوز هما مفتاح اللقب".

وقال ليوناردو بونزيو: "نحن نمثل الكثير من الناس، لدينا الشجاعة لتمثيل هذه النادي، والجماهير".

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2، ما يجعل لقاء الإياب مفتوحا على جميع الاحتمالات، خاصة أن قاعدة احتساب الهدف بهدفين خارج الأرض في حالة التعادل غير مطبقة.